同僚の女性に性的暴行を加えけがをさせたなどとして、神奈川県警鎌倉警察署の30代の男性巡査部長が書類送検されました。不同意性交傷害などの疑いで書類送検されたのは、神奈川県警鎌倉警察署の30代の男性巡査部長です。警察によりますと、男性巡査部長は去年6月、横浜市内の漫画喫茶の個室で同僚の女性職員に性的暴行を加えたなどの疑いがもたれています。男性巡査部長と女性は同僚らとの飲み会の後、2人で漫画喫茶を訪れていて、