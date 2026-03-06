メジャー２年目を迎えたドジャースの佐々木朗希投手（２４）が苦悩の春を送っている。今季２度目のオープン戦先発となった３日（日本時間４日）のガーディアンズ戦は先発して計２回０／３を投げ、満塁弾を浴びるなど２安打４失点、３四球で降板。オープン戦初登板となった２月２５日（同２６日）のジャイアンツ戦（２月２５日）は１回１／３を投げて３安打３失点、３三振２四球で予定の２回を投げ切ることができず、オープン戦の