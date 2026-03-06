TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、3月いっぱいで「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が終了することを受け、歌手の和田アキ子（75）をねぎらった。1985年にスタートし、今年10月に40周年を迎えてた。和田は忌憚（きたん）なく世相を斬る姿が長年お茶の間に愛されていた。「アッコにおまかせ」は3月で終了し、4月から新番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）を放送する。コンテンツ戦略局コンテ