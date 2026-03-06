ガソリンスタンドの解体工事現場で大量の汚泥を下水道に捨てていたとして、東京・立川市の土木建築会社の社員の男4人が逮捕されました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・立川市の土木建築会社「アーク・プランニング」の社員・岩下誠容疑者（38）ら4人です。4人は、去年9月、東京・国分寺市のガソリンスタンドの解体工事現場で地下の貯蔵タンクに入ったガソリンなどを含む汚泥を処理しないまま、下水道に不法投棄し