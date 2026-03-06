フジテレビは6日、『ボクらの時代』（毎週日曜前7：00）が29日の放送をもって終了することを発表した。19年の歴史に幕を下ろすことになる。【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！“日曜”朝の顔となった谷原章介同番組は2007年に放送開始。毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会を介さずに多彩な話題や事象を取り上げるトーク番組として人気を博していた。同番組の終了後は、俳優の谷原章介がMCを務