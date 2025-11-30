俳優の塩野瑛久（３０）が３０日、フジテレビ系「ボクらの時代」に出演。高校に進学しなかった理由を打ち明けた。この日は女優の長井短、お笑いコンビ「はんにゃ．」の金田哲とトークを展開。塩野は「若いころはとにかく自分にコンプレックスがあるからこそ、斜に構えてたりするところがあって」と昔を振り返った。金田は「コンプレックスってどういうこと？」と質問。塩野は中学を卒業した後、高校には進学せず実家のクレー