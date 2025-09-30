女優の深津絵里が、9月28日に放送されたトーク番組『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演。人気俳優の言動にたじろぐ姿が話題となっている。「この番組は、毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、とくに司会を置かずに多彩な話題や出来事を取り上げてトークを繰り広げる構成となっています。それだけに、ひょんな方向に話が飛んでしまうこともまれにあるのですが……。この日は、9月26日から公開された映画『THE