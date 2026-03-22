女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。骨折について語った。この日は仲の良いタレントのYOU、女優の飯島直子とトークを展開。小泉が還暦を迎えたと語ると、YOUは「ここ2、3年ヤバいですよね。動き」と証言した。小泉は「4、5年、ヤバかったね」と忙しくしていたと言い「毎晩じんましんが出る頃とかあったもんね」と回顧。YOUは「自分は平気なんだけど、体がすいません