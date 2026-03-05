文部科学省が行った教師不足の実態に関する調査で、前回の調査に比べ教師不足が深刻化していることが明らかになりました。今回の調査は、文科省が4年ぶりに実施したもので、全国の公立の小・中学校、高校、特別支援学校が対象で、今年度の始業日と5月1日時点について調べました。調査結果によりますと、各教育委員会が必要とする教師の総数に対し、0.45パーセント（不足率）、あわせて3827人が不足しているのが確認されたというこ