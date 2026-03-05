世界遺産・姫路城兵庫県姫路市）で１日、１８歳以上の入城料が改定され、市民以外は１０００円から２５００円へ大幅に値上げされた。市民の入城料は据え置かれた。こうした「二重価格」は近年、各地で導入されているが、姫路城のように２・５倍もの差を付けた例は珍しく、広がるか注目される。（姫路支局坂木二郎）現存１２城で最高額２５００円という入城料は、天守が現存する国内の１２城で最高額で、２番目の松本城（長