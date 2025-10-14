万博開幕当初「高すぎる」と非難された「3850円のえきそば」が一転、大盛況に終わった。批判一色だった風評は、どのようにして覆されたのか。フリーライターの宮武和多哉さんがまねき食品・竹田典高社長を取材した――。筆者撮影まねき食品竹田典高社長 - 筆者撮影■非難の声も大盛況、184日で一体何が万博が開幕した4月当初、万博西ゲートにほど近い「MANEKI FUTURE STUDIO」で提供された「究極の神戸牛すき焼きえきそば」（究