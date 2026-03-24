1993年、世界文化遺産に登録された姫路城。そんな世界遺産を擁する街・姫路で、今年から始まる“二大値上げ”が波紋を広げている。【写真】会計前の商品をムシャムシャと…訪日外国人の衝撃“迷惑行為”“二重価格”と路上喫煙に対する“違反金”ひとつは姫路城の入場料だ。3月1日から“二重価格”が導入され、これまで一律1000円だった料金が“市外在住者”は2.5倍の2500円へと引き上げられた。背景には、人件費や修繕費の高