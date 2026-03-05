「ペッパーランチ」は、2026年3月18日（水）から、人気メニューの「ハンバーグ」のリニューアルを実施する。【写真】特別企画の詳細はこちら今回のリニューアルで、レシピと製造方法を見直し、従来よりもさらにジューシーな味わいとなった。肉汁をしっかり閉じ込めることで、柔らかい食感が生まれ、食べやすさも向上。オニオンソースとの相性も増したという。リニューアルを記念し、3月18日（水）の1日限定で特別企画を実施。鉄皿