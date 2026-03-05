看板商品は「198円弁当」や「99円ナポリタン」。岡山県を拠点に西日本で160店舗以上を展開する激安スーパー「ラ・ムー」が全国展開を本格化させている。驚異的な低価格が武器だ。198円弁当に99円パスタ自社製造で驚異の安さを実現取材班が向かったのは、日本一安いスーパーと豪語する岡山県にある「ラ・ムー」。西日本を中心に160店以上を展開している。買い物客：年金暮らしだから、1円でも安いものはうれしい。安さのこだわりは