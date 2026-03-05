まだ手探り状態？メジャーリーグ組の出場も解禁となった3月2日の侍ジャパン強化試合で、注目の大谷翔平（31）は「2番DH」で3打席に立ったが、快音の聞かれないまま交代。先発の菊池雄星（34）も初回に連打を食らい、試合主導権も奪い返せないままゲームセットとなった。「手探り状態」。そんなゲーム評も聞かれた。【写真を見る】残念！高額年俸と保険の問題でWBC出場を見送った現役メジャーリーガーたち「試合の前日、日本ハ