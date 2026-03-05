静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、地方自治法違反で書類送検された。田久保氏は、最終学歴を「東洋大学卒業」と偽ったなどとして刑事告発されていた。東洋大学の元研究助手で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「地方自治法違反による書類送検は珍しい。謝罪や訂正をせず、市民の代表である議会を侮蔑するような態度を続けた結果、重い代償を払わされるのではないか」という――。写真＝共同通信社静岡県伊東市の田久保真紀前市長