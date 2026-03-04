2月20日に公開された木村拓哉主演の映画『教場 Requiem』の興行収入が12.8億円を突破したことが、3月1日に発表された。目黒蓮にトップの座を譲る木村は冷徹な白髪の教官・風間公親を演じるなど、新境地を開拓。'20年にフジテレビ系のスペシャルドラマとして放送され、'23年には『風間公親-教場0-』として月9枠で連続ドラマ化するなど、人気を博した。しかしドラマの人気のわりに劇場版は興行収入が伸び悩んでいると、映画ラ