2025年7月に結婚を発表したモデルの休井美郷（34）が2日、YouTubeチャンネルを更新。子宮頸がんの検査を受けていたことや、その結果を明かした。【映像】休井美郷が涙ながらに検査を呼びかける様子2023年5月24日に更新したInstagramでは、「子宮頸がんの検診でひっかかって、高度異形成の上皮頸がんでした。」と、子宮頸がんになる前の状態だったことや手術を受けることを明かしていた。その後、5月26日に更新したYouTubeでは