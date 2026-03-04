2025年7月に結婚を発表したモデルの休井美郷（34）が2日、YouTubeチャンネルを更新。子宮頸がんの検査を受けていたことや、その結果を明かした。

【映像】休井美郷が涙ながらに検査を呼びかける様子

2023年5月24日に更新したInstagramでは、「子宮頸がんの検診でひっかかって、高度異形成の上皮頸がんでした。」と、子宮頸がんになる前の状態だったことや手術を受けることを明かしていた。その後、5月26日に更新したYouTubeでは、「あと半年遅かったらダメだったねって言われているぐらいだから。本当に検査行ってほしいなってすごく思った。」と涙ながらに呼びかけていた。

2026年3月2日には、「子宮頸がん・妊活、今の思いを語らせてください。」というタイトルの動画を投稿し、人間ドックの結果を報告。「また子宮頸がんに引っかかってしまいました。ハイリスク型ではなくて、その他の型が陽性になってしまいました。体質だから、多分私、発症しやすいんだろうなって思います。がんになる手前で見つかってよかったなっていう所ではある」と、3年前に続き2度目の陽性が出たことを明かした。

この動画には、「考えれば考えるほど不安になる気持ち、とてもよく分かります。」「子宮頸がん検診受けに行こうと思いました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）