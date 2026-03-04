KDDIと沖縄セルラーは、auとUQ mobileから発売する「iPhone 17e」の価格を発表した。256GBモデルは11万9900円、512GBは16万1900円。 3月4日23時15分にauとUQ mobileのiPhone取扱店やホームページ、オンラインショップで予約受付を開始し、11日8時に発売する。 auオンラインショップの価格 auオンラインショップでは、購入方法に応じて割引額が異なる。他社からの乗り換え（MNP）の場合は4万400