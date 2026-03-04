2月23日の午前8時頃、朝ラーメンの有名店として知られる「煮干乱舞」（埼玉県・春日部市）で、3人の泥酔客らが店内でトラブルを起こした。 報道によると、泥酔客らは、早朝から多数の客がいる中、店側の人間が店内に掲示してある『酔っ払いの方はお断り』という貼り紙を指して退店を促したにもかかわらず、強引に席に座った。再び退店を促した店主に対して怒声を上げ、様子を見かねて注意した他の客にも激しい言葉で威嚇し