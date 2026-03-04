3月3日は元宵節（旧暦1月15日）。中国の人々はこの日、湯圓（もち米粉で餡を包み茹でた団子）を食べたり、飾り提灯を鑑賞したりして一家団らんを楽しむ。実は古代中国では元宵節が「バレンタインデー」だったことは、あまり知られていないかもしれない。七夕よりもバレンタインデーに近い元宵節「中国のバレンタインデー」というと、七夕節（旧暦の七夕）を連想する人も多いだろう。しかし、民俗学の視点から見ると、中国の伝統文