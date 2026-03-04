女優米倉涼子（50）が主演したテレビ朝日系「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズの完結作となった「劇場版ドクターX FINAL」（24年公開）が19日午後7時から、テレビ朝日系で地上波初放送されることになった。同局が4日に発表した。フリーランスの天才外科医、大門未知子の活躍をテーマに12年続いた人気ドラマシリーズの完結編。24年に公開され、観客動員数は245万人を超え、興行収入も32.8億円を記録する大ヒットとなっ