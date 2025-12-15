10月11日、『文春オンライン』によって衝撃の“薬物疑惑”が報じられた女優の米倉涼子。事の発端は2月上旬、“マトリ”こと麻薬取締部に対して米倉に関する情報提供があったからだ。【写真】頬がこけてゲッソリ…ファンが心配した米倉涼子の表情「司法関係者によると、8月20日に、家宅捜索が行われ、押収物を鑑定した結果、麻薬取締法で所持が禁じられた違法薬物だと判明。また、違法薬物を使用する際の器具なども発見されており