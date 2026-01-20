1月20日、女優の米倉涼子が、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことがフジテレビで報じられた。この騒動で、米倉の代表作の“お蔵入り”が心配されている。米倉は2025年10月の「文春オンライン」で、麻薬取締法違反容疑で厚労省関東信越厚生局麻薬取締部（通称：マトリ）の捜査を受けていることを報じられ、動向が注目されていた。年が明け、さらなる衝撃をもたらした。「フジテレビによれば、2025年夏ごろ、米倉さん