スポニチスポニチアネックス

佐々木朗希、オープン戦のガーディアンズ戦に先発も1死も取れず降板

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース佐々木朗希が3日、オープン戦のガーディアンズ戦に先発した
  • 今春2度目の実戦登板となったが、1死も取れずに降板となった
  • 初回に先頭のクワンに投じた初球の直球は、最速に迫る98.5マイルを計測した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. Vaundy東京D公演 来場者がはしか
  2. 2. 男児をホルマリン漬け「可愛い」
  3. 3. 「略奪不倫」報道のアナ 異動か
  4. 4. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
  5. 5. 架空の商品を購入 カウカウ登場
  6. 6. 欠席が続く安住アナ 心配の声
  7. 7. 「SANAE TOKEN」金融庁が調査へ
  8. 8. 堀江氏 大谷は「役に立たない」
  9. 9. 青色に反応 珍アレルギーが判明
  10. 10. 愛知・東三河の県立高校の男子生徒がはしかに感染確認　同じ高校の関係者で15人に
  1. 11. 女児重体 執行猶予中も違反か
  2. 12. イラン大統領府 攻撃されたか
  3. 13. 「さらし行為」ひろゆき氏が私見
  4. 14. 屁が頻繁に出る 病気のサイン
  5. 15. 機内で迷惑撮影…YouTuberが物議
  6. 16. 大河 直の悲劇に号泣「残酷」
  7. 17. ファーストリテイリング 1カ月早い入社式
  8. 18. 車の「358」ナンバー なぜ人気?
  9. 19. 父の死後「封筒」が招いた悪夢
  10. 20. 「ミルモでポン」21年ぶり連載
  1. 1. 男児をホルマリン漬け「可愛い」
  2. 2. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
  3. 3. 愛知・東三河の県立高校の男子生徒がはしかに感染確認　同じ高校の関係者で15人に
  4. 4. 女児重体 執行猶予中も違反か
  5. 5. 参院選で大量水増し 4人書類送検
  6. 6. 党首選 ラサール氏が立候補表明
  7. 7. ネタニヤフ首相 北を止めず
  8. 8. 維新が衆院選演説動画を「ネット広告」で配信　「公選法違反」指摘うけ陳謝　中司幹事長
  9. 9. 部員が薬物使用か 廃部検討せず
  10. 10. 「日本マジキテル連合」5人逮捕
  1. 11. SANAE TOKEN 企業CEO出現に困惑
  2. 12. イラン問題 ガソリン328円に?
  3. 13. 入試で出題ミス 24人を追加合格
  4. 14. 呼吸器はずれ死亡 4200万で和解
  5. 15. 知床事故「忘れ去られる」発言か
  6. 16. 会社社長ら2人殺害 死刑囚が死亡
  7. 17. SANAE TOKEN了承? 後援会を直撃
  8. 18. 「ドリフト界のカリスマ」ら逮捕
  9. 19. セブン 朝限定でおにぎり100円に
  10. 20. 私に恥を…波紋を呼ぶ首相の言葉
  1. 1. 父の死後「封筒」が招いた悪夢
  2. 2. 美容師「しんどい」と思う瞬間
  3. 3. SANAE TOKEN「詐欺行為」批判
  4. 4. 「SANAE TOKEN」高騰→一転暴落
  5. 5. 新幹線で隣が男性 不快感の正体
  6. 6. 低年金高齢者 各地で過酷な事態
  7. 7. 「どこまでも汚い」大石氏が批判
  8. 8. 子ザルのパンチくん、友達と遊ぶ
  9. 9. 「一緒にいたい」逮捕の女が供述
  10. 10. 韓国 漢字を100%捨てた理由とは?
  1. 11. 外国人が不正? 外免切替に不満
  2. 12. 維新、衆院選中に吉村代表らの選挙演説を「有料広告」としてユーチューブ配信…大阪府警に事実関係を申告
  3. 13. 小島よしおが語る「至福の時間」
  4. 14. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
  5. 15. 73歳祖母の「シール帳」に大反響
  6. 16. 養育費「2万」の独り歩きに警鐘
  7. 17. 不正受け 警察庁が異例の防止策
  8. 18. 出前館「1時間通知遅れ」大混乱
  9. 19. ひろゆき氏 米イラン攻撃に私見
  10. 20. 日本保守党の内紛を高須幹弥氏が語る「ペットボトル事件」と河村たかし・百田尚樹の対立構造
  1. 1. イラン大統領府 攻撃されたか
  2. 2. 渋谷で台湾人客の子どもに…ドン
  3. 3. 米とイスラエル 核施設を攻撃
  4. 4. ジャカルタ近郊で邦人13人を拘束
  5. 5. 中東最大級の石油貯蔵施設で火災
  6. 6. イスラエル軍、レバノン侵攻か
  7. 7. トランプ米大統領の首に発疹
  8. 8. 香港女優 日本で頭を負傷
  9. 9. 露の「切り札」実戦では不十分
  10. 10. 中国 福島第1原発事故は「人災」
  1. 11. メモリ不足 来年はPC市場に打撃?
  2. 12. ミャンマー 自動車の使用制限へ
  3. 13. 日本旅行の動画出しただけで謝罪
  4. 14. 対イラン攻撃は「まだだ」
  5. 15. 衝撃真実 韓国経済急成長の理由
  6. 16. フランスが保有核弾頭数を増加
  7. 17. 「エプスタイン調査」関係を語る
  8. 18. セアダット氏「外交交渉はない」
  9. 19. 中国で流行語入り「初代同僚」
  10. 20. イランで少なくとも787人死亡
  1. 1. 「SANAE TOKEN」金融庁が調査へ
  2. 2. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
  3. 3. ドン・キホーテの新業態を出店へ
  4. 4. アマゾン施設 ドローン被害発表
  5. 5. 税理士「年金は繰上げ受給が得」
  6. 6. 60代からNISAで月3万円 メリット
  7. 7. 疲れにくいと話題のビジネス靴
  8. 8. EUドルが急落 一時1.1530ドルも
  9. 9. ニデック問題 第三者委が指摘
  10. 10. 米攻撃で｢物価高騰時代｣の再来
  1. 11. 日経平均株価が大幅下落 円安も
  2. 12. ニデックの会計不正 背景に重信
  3. 13. PayPayが米上場、時価総額2兆円
  4. 14. イラン 日本関係の船舶42隻
  5. 15. 話題のリカバリーウェアが20%OFF
  6. 16. てんや 期間限定メニューを販売
  7. 17. メルカリ 匿名で返品が可能に
  8. 18. NANO universeがAmazonで40％OFF
  9. 19. 東京株式市場 中東情勢に警戒感
  10. 20. 万博で導入したEVバス負の遺産化
  1. 1. THE NORTH FACEのバッグ類もSALE
  2. 2. 楽天モバイル、「Rakuten WiFi Pocket 5G」発売開始　プランとセットで2990円
  3. 3. ヘインズのTシャツが最大半額に
  4. 4. 「ヒツジのいらない枕」がSALEに
  5. 5. 暮らしが整う「tower」がSALEに
  6. 6. 「BEAMS」がAmazonで40%OFFに
  7. 7. 新型MacBook Pro Appleが発表
  8. 8. SB新型「iPad Air」の価格発表
  9. 9. UNDER ARMOURがAmazonで半額以下
  10. 10. Apple 新チップ搭載MacBook発表
  1. 11. アディダスの靴が最大45％OFFに
  2. 12. auとUQからiPhone 17eが11日発売
  3. 13. Amazonセール PS5本体もお得に
  4. 14. バックパックがAmazonでセールに
  5. 15. Amazonでお酒類が最大21％オフに
  6. 16. Amazonでお得に買いたい日用品
  7. 17. パックご飯も Amazonでセールに
  8. 18. 最新のAmazonデバイスがセールに
  9. 19. 「隠しスタンプ」完全無料で入手
  10. 20. 話題のリカバリーウェアがSALEに
  1. 1. 堀江氏 大谷は「役に立たない」
  2. 2. 米は許され、露は許されないのか
  3. 3. 大谷翔平 観客の少年に神対応
  4. 4. MLB球団スカウトたちが驚き行動
  5. 5. 大谷が2打席で交代 ファン落胆
  6. 6. 東京マラソン 大迫傑が苦言
  7. 7. FIFA現地リポーターのチャンス
  8. 8. アリサ・リュウ 異例の注意喚起
  9. 9. 雄星 大谷と比較する質問に苦言
  10. 10. 年俸低い先輩がおごっていた過去
  1. 11. なでしこ「予想以上にエグい」
  2. 12. 部員５人が大麻リキッド使用か　流通経済大サッカー部が無期限活動停止　大学が会見で謝罪　プロ多数輩出の強豪で激震
  3. 13. 三浦璃来 故郷に戻り意外な行動
  4. 14. 大谷の打順に栗山氏が独自見解
  5. 15. 佐々木朗希 1死も取れず降板
  6. 16. 三浦璃来の出身地 異例の対応に
  7. 17. 高木美帆 現役退く意向示した
  8. 18. 「お茶たてポーズ」誕生の舞台裏
  9. 19. 侍J WBC初戦で試行錯誤中だった
  10. 20. レアル所属 ロドリゴが重傷
  1. 1. Vaundy東京D公演 来場者がはしか
  2. 2. 「略奪不倫」報道のアナ 異動か
  3. 3. 欠席が続く安住アナ 心配の声
  4. 4. 青色に反応 珍アレルギーが判明
  5. 5. 「さらし行為」ひろゆき氏が私見
  6. 6. 機内で迷惑撮影…YouTuberが物議
  7. 7. ファーストリテイリング 1カ月早い入社式
  8. 8. 寺島進の小5長男が喫煙か 波紋
  9. 9. 「ミルモでポン」21年ぶり連載
  10. 10. 武井壮 衝撃年収をあっさり告白
  1. 11. 土屋太鳳、共演俳優の演技を絶賛「まさか、その方々とご一緒できるとは…！」
  2. 12. 山本舞香「心ない憶測」に傷心か
  3. 13. 過激シーン挑戦も内田に好感あり
  4. 14. 「中居正広がいないWBC」に賛否
  5. 15. 朝ドラ 最終月も「違和感」続出
  6. 16. 本田紗来 卒業高校を公開し騒然
  7. 17. 高橋みなみ 大学客員教授に就任
  8. 18. 寺島進 長男が「問題行動」か
  9. 19. まる子&しんちゃん「萎える」
  10. 20. まんが日本昔ばなし サイト開設
  1. 1. カルディマニア 3月新商品を絶賛
  2. 2. 運気が上がるときの「前兆」とは
  3. 3. 限界まで現役セク女続けたいワケ
  4. 4. 不倫男性と不倫女性の行動比較
  5. 5. お腹の凹ませに効く 簡単習慣
  6. 6. 3点だけでOK「最低限メイク法」
  7. 7. 妊娠中の性欲「我慢の必要ない」
  8. 8. コミュ障だったが…答え見つけた
  9. 9. 春の訪れ告げる スタバ新作商品
  10. 10. 女子高生を脅し...異常な行動
  1. 11. セブン「青いクレープ」が再登場
  2. 12. 卒業式の日 日本史の先生と行為
  3. 13. セブン 待望の新作スイーツ2種
  4. 14. 安価な納豆は体に悪い? 噂に指摘
  5. 15. 熱狂から転落…ムーディ勝山の今
  6. 16. 同窓会で再会 思わぬ展開に衝撃
  7. 17. 「たけのこの里」コラボ再販へ
  8. 18. 永尾柚乃 好きな映画は「BTTF」
  9. 19. 足入れやすい おしゃれサボ注目
  10. 20. シャネルから新作クリームが登場

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得