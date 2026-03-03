[3.3 ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦](春川)※19:00開始主審:アブドゥル・ハシム副審:マノジ・カルワニ、アショクライ・ジェーヴァラハ<出場メンバー>[江原FC]先発GK 21 パク・チョンヒョDF 13 イ・ギヒョクDF 24 パク・ホヨンDF 34 ソン・ジュンソクDF 47 シン・ミンハDF 99 カン・ジュンヒョクMF 4 ソ・ミヌMF 11 コ・ヨンジュンMF 28 イ・スンウォンFW 19 パク・サンヒョクFW 42 モ・ジェヒョン控えGK 91 キム・ジョンフ