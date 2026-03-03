SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で『Fate/Grand Order -最終再臨展-』グッズの取り扱いを開始する。 【画像あり】販売されるグッズのラインナップ 『Fate/Grand Order -最終再臨展-』は、2025年にFate/Grand Orderの配信10周年を迎えたことを記念して開催された展示会だ。ゲーム内で登場する最終再臨のイラストを高精細印刷や特殊印刷を用いて展示した。 展示会で販売された「編成画面風カード」や公式通販で登場