植田日銀総裁が日本時間午後に金融とテクノロジーが融合したフィンテックをテーマに議論する総合イベント「FIN/SUM（フィンサム）2026」で挨拶した。植田総裁は、FinTechと決済システムの領域で中央銀行が果たすべき役割と日本銀行の取り組みについて話したが、金融政策への言及はなかった。