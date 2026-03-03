落語家月亭方正（58）が3日、大阪市の生国魂神社で、上方落語の文化祭＆ファン感謝デー「第33回彦八まつり」（5月16、17日＝同所）の開催記者会見に出席した。実行委員長を務める方正は「落語には感謝しています。いろんなものをいただいて生きている。恩返しをしたい」という思いがあり、「落語の裾野を広げたい。もっと広く落語を伝えていきたい。落語ファン以外の方にも楽しんでいただきたい。盛り上げて楽しい彦八まつりにした