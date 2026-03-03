［イラン攻撃の衝撃］＜上＞米軍とイスラエル軍が２月２８日、イランへの攻撃を開始した。戦闘終結の見通しは立たず、世界に混乱が広がっている。◇「楽しい夜を過ごしているかい」２月２７日夜、米国のトランプ大統領はフロリダ州の私邸「マール・ア・ラーゴ」で開いた政治資金パーティーに現れ、支援者に声をかけて回った。「ＵＳＡ」の白い帽子をかぶったトランプ氏は歓声を受けた後、しばらくして黒いカーテンの後ろに姿