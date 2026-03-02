コカ･コーラが展開する紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」初となる「サンリオキャラクターズ」との限定コラボボトル全31種類が登場！「クロミ」と、サンリオの男のコユニット「はぴだんぶい」パッケージのロイヤルミルクティーや無糖 アールグレイアイスティーなどが発売されます☆ 紅茶花伝「サンリオキャラクターズ」コラボレーション 発売日：2026年3月2日（月）販売エリア：全国※部先行発売している店舗があります