お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が1日、Xを更新。帰りのタクシー代を女性に渡すかどうかについて、持論をつづった。クロちゃんは「帰りのタクシー代を渡す渡さない論争」と書き出した。そして「クロちゃんは、イケそうな子には渡すけど、そうじゃなかったら渡さないタイプだしんよー！！」と私見を述べた。この投稿に対し「それだとタクシー代渡す子いないしんよー！」「じゃあ、誰一人渡さないって事じゃん！！