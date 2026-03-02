Nozawa vs Kokubo――。2月28日に行なわれたアントワープ対シント＝トロイデン（STVV）は現地でも、「パリ五輪世代の若き日本人GKの競演」として注目を集めていた。アントワープが1対0で勝ったこの試合、2人の若き日本人GK2人は共にビッグセーブを連発。後半アディショナルタイム、1点を追うSTVVがFKを得ると、小久保が攻撃参加し空中戦で両者がぶつかり合うシーンもあった。アントワープの1対0の勝利を告げるタイムアップの笛