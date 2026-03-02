アップルは一部の国で、18歳未満のユーザーによるアプリのダウンロードのブロックを開始し、新たな年齢確認機能を導入しました。 ブラジル、オーストラリア、シンガポールの新しい法律では、適切な方法で年齢が確認されない限り、18歳以上が対象のアプリをダウンロードすることができなくなります。たとえば、ブラジルで配信されるアプリのうち、ルートボックス（いわゆるガチャ）を含むものは、すべて18歳以上が対象となり