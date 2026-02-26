プレミアリーグ 25/26の第28節 フラムとトットナムの試合が、3月1日23:00にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはラウル・ヒメネス（FW）、オスカー・ボブ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはシャビ・シモンズ（FW）、ドミニク・ソランケ（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始