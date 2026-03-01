THE RAMPAGEによる全国ツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞の初日公演が三重県営サンアリーナで開催された。◆ライブ写真本ツアーは全国11都市23公演に及ぶツアー。コロナ禍の影響により4公演のみの開催となった＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2020 “RMPG”＞の最終地でもある同会場から、再出発を切った。所属事務所LDH JAPANの6年に一度の祭典「PERFECT YEAR」への参戦は2度目。当時中止となったツアータイトルを再び冠