THE RAMPAGEによる全国ツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞の初日公演が三重県営サンアリーナで開催された。

◆ライブ写真

本ツアーは全国11都市23公演に及ぶツアー。コロナ禍の影響により4公演のみの開催となった＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2020 “RMPG”＞の最終地でもある同会場から、再出発を切った。

所属事務所LDH JAPANの6年に一度の祭典「PERFECT YEAR」への参戦は2度目。当時中止となったツアータイトルを再び冠した今回のツアーには、この6年間で積み重ねた経験と成長を詰め込み、2020年に果たせなかった全国ツアーを改めて実現することで散らばった思いをつなぎ直し、来年迎える結成10周年へ向けて再び走り出すという意味が込められている。

ボーカル吉野北人の「(R)MPG 2026 開幕！」のシャウトとともに、ライブは2020年ツアーと同じ「FULLMETAL TRIGGER」から幕を開けた。「FRONTIERS」では、精神面の不調により活動を休止している川村壱馬のラップパートをYAMASHOが担当。同じメロディに新たなリリックを乗せ「ガンガン行こうか 荒くれ者RAMPAGE16人」と力強く意思表明。川村への想いを込めつつ16人の結束を示した。さらに、メンバーの長谷川慎が主演を務めるドラマの主題歌「JUST ALIVE」を初披露。作品の世界観とリンクさせた演出により、会場の空気を引き締めた。

中盤のMCで吉野は「2020年にRMPGツアーが中止になってしまいましたが、その悔しい思いをここでぶつけて、最高のライブを皆さんに届けたい」と語った。

今年が「LDH PERFECT YEAR 2026」であることや、EXILEが2025年に開催した2つのツアーにTHE RAMPAGEメンバーもスターティングメンバーとして参加したことを受け、EXILEへのリスペクトを込めた楽曲も披露。2021年に作品化した「No Limit」や、THE RAMPAGEとして初めてカバーした「real world」などによるEXILE TRIBUTEコーナーで会場を盛り上げた。

終盤のMCではYAMASHOが「9年目に、皆さんとRMPGツアーを進化した形で表現したいと思い、リメイクさせていただきました。三重の皆さんと最高の初日を迎えられて幸せです」とコメント。リーダーの陣も「今日は15人でやっているつもりはなく、壱馬も一緒にステージに立っている気持ちでいます」と語った。

パフォーマーとプロレスラーを兼任する武知海青の登場曲として制作された最新シングル「BREAK IT DOWN」では、武知がプロレスさながらに客席から登場し、会場を熱く盛り上げ、アンコールまで含め全28曲を披露し初日公演を締めくくった。

6年前の悔しさを糧に再始動した＜(R)MPG＞ツアー。全国11都市23公演に及ぶ本ツアーは今後各地を巡り、デビュー10周年を見据え新たなステージを提示していく。

THE RAMPAGEは昨年の全国ツアー“PRIMAL SPIDER”ライブ映像作品を2ヶ月連続リリース中。来週3月4日に『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜巡らせる糸〜』が発売となる。

撮影◎木下マリ

■＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞

2月28日(土)：三重県営サンアリーナ（三重）

3月7日(土)、8日(日)：ららアリーナ 東京ベイ（千葉）

3月21日(土)、22日(日)：長野ビッグハット（長野 ）

3月26日(木)、27日(金)：Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA（愛知）

4月15日(水)、16日(木)：大阪城ホール（ 大阪）

4月28日(火)、29日(水・祝)：マリンメッセ福岡 A館（福岡）

5月13日(水)、14日(木)：大阪城ホール（大阪）

5月19日(火)、20日(水)：横浜アリーナ（ 神奈川）

6月20日(土)、21日(日)：サンドーム福井（福井）

7月1日(水)、2日(木)：エコパアリーナ（静岡）

7月11日(土)、12日(日)：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)（ 宮城）

7月25日(土)、26日(日)：広島グリーンアリーナ（ 広島） 【詳細はこちら】https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37791/

■LIVE DVD / Blu-ray発売情報 2月4日発売『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”』

3月4日発売『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜巡らせる糸〜』

予約はこちら https://rmpg.lnk.to/THERAMPAGELIVETOUR2025

関連リンク ◆THE RAMPAGE オフィシャルSNS一覧

撮影◎木下マリ