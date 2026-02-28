サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、クラウド不要でスマホの写真・動画をバックアップできる、500円玉級の超小型microSDカードリーダー「400-ADR443」を発売した。ボタンひとつで簡単に写真・動画のバックアップができる。microSDカードにデータを保存するので、月額費用のかかるクラウドが不要だ。パソコンも不要なのでスマホだけでバックアップできる。500円玉と同じくらいの超小型サイズで