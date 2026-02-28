写真・動画をバックアップできるUSB-Cカードリーダー /『G系油すた丼』を含む4商品を発売【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、クラウド不要でスマホの写真・動画をバックアップできる、500円玉級の超小型microSDカードリーダー「400-ADR443」を発売した。ボタンひとつで簡単に写真・動画のバックアップができる。microSDカードにデータを保存するので、月額費用のかかるクラウドが不要だ。パソコンも不要なのでスマホだけでバックアップできる。500円玉と同じくらいの超小型サイズで、バッグやポーチの隙間に入れてもかさばらず、使用中もスマホの操作を邪魔しにくい設計だ。ストラップホール付きで、持ち運びの安心感も高めた。
丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークスは、2026年2月27日 (金)より、『G系油すた丼』を含む4商品を、全国の店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売する。「旨いものを腹いっぱい食べて頑張ってほしい」という創業時の想いを受け継いできた同店にとって、“ボリューム”はブランドの原点。豪快に盛られた野菜やパンチの効いた味付け、そして食べ応えなど、G系に求められる価値は、同店が大切にしてきた想いと高い親和性を持つものであると考えた。G系とすた丼それぞれの持ち味である圧倒的なボリュームとすたみなで、新生活準備に励む皆さまに活力を提供していく。
■超高速10Gbps対応！薄型USB Type-Cハブ
サンワサプライ株式会社は、高速データ転送とノートパソコンへの給電を同時に行えるUSB Type-C 4ポートハブ「USB-10TCP38SV」を発売した。USB 10Gbpsに対応した薄型・コンパクト設計で、デスクワークから持ち運びまで幅広く活用できます。放熱性に優れたアルミ筐体を採用している。マウス・キーボード・外付けSSD・WEBカメラなど、複数のType-C搭載機器を同時に接続できる。周辺機器をまとめて管理でき、快適な作業環境を実現する。PDポートはデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポート付き。
■超コンパクトなのにパワフル噴射！充電可能なコードレスタイプの電動エアダスター
サンワサプライ株式会社は、ガス不使用で繰り返し使える充電式電動エアダスター「CD-ADE9BK」を発売した。4段階の風量調整とLEDライトを搭載し、5種類のアタッチメントで様々な場所の清掃に対応する。電池残量や設定が一目でわかる液晶表示機能を搭載している。コピー機のメンテナンスや、現場作業などに最適だ。ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスター。コンパクトサイズながら、最大風速31m/sのパワフル噴射が可能だ。同サイズの従来品に比べ、高出力な設計になっている。
■総重量約900g、肉×ニンニク×背脂！全国の伝説のすた丼屋、『G系油すた丼』を含む4商品を発売
■超小型！写真・動画をバックアップできるUSB-Cカードリーダー
■コンパクトサイズ！A3対応×マイクロカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、A3対応×マイクロカットで情報漏洩を防柄ぐ業務用シュレッダー「400-PSD077」を発売した。本製品はA3対応のワイド設計。投入幅31cmで、A3用紙を折ることなくそのまま細断できる。図面や設計資料、販促ポスターなど、大判書類を扱うオフィスでもストレスなく処理が可能だ。書類を折る手間が省けることで業務効率が向上し、日々の作業時間短縮にも貢献する。
