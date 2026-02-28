[2.28 J1百年構想EAST第4節 浦和 2-3 鹿島 埼玉]J1百年構想リーグは28日、EAST第4節を各地で行い、鹿島アントラーズが浦和レッズを3-2で破った。前半20分までに0-2のビハインドに追い込まれたが、セットプレー3発で大逆転。昨季Jリーグ王者が大観衆の敵地で劇的な勝利を収め、勝ち点10一番乗りで暫定首位に浮上した。52841人が詰めかけた東日本のビッグクラブ対決。浦和、鹿島ともに前節と同じスターティングメンバーを並べ、