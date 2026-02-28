侍ジャパンに合流し、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本−中日戦（バンテリンＤ）前の練習で特大弾を含む１１発でファンを沸かせた大谷翔平投手（ドジャース）。グラウンド登場前の行動が明らかになった。「昨日、開場前に大谷翔平選手と遭遇スタッフさんが挨拶（あいさつ）しながらボクの名刺をお渡ししたたま〜」とうれしそうにＸ（旧ツイッター）で報告したのは、侍ジャパンのマスコット・応援侍たまべヱ。