創業1986年の愛知県名古屋市天白区にある「遊べる本屋」の第1号店「ヴィレッジバンガード本店」が28日、公式Xを更新。5月31日に閉店すると発表した。「ヴィレッジヴァンガード本店は2026年5月31日に閉店いたします」と書き出し、名物の手書き店内ポップの写真を公開。「建物と設備の老朽化により、40年の現役生活に別れを告げることになりましたこれから閉店までどうか楽しく見送ってくださいほんとにほんとにありがとうござ