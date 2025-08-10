平成世代の青春を彩ってきた遊べる本屋「ヴィレッジヴァンガード」が危機的状況だ。2025年5月期の決算では2期連続の最終赤字を計上。これを受けて全店舗の約3割に当たる81店舗を閉店させる方針を発表しており、最盛期に約400店舗あった店舗数は約200店舗ほどにまで半減してしまう。日本を代表するサブカル文化の発信基地は、どうして経営不振から抜け出せなくなったのか――。 ◆ヴィレヴァンの主戦場は「シブヤ・シモキタよ