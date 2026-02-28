俳優でタレントの吉田明加（31）が27日、自身のSNSを通じて結婚と第1子の妊娠を報告した。所属事務所によると、吉田は安定期に入っており、今後は体調と相談しながら仕事のペースを調整しつつ、活動を続けていく。【全身ショット】ドレス姿で…結婚と第1子妊娠を伝えた吉田明加吉田は「私事ですが、このたび結婚いたしましたこと、そして、新しい命を授かりましたことをご報告させてください。安定期を迎え、お腹の中で毎日少