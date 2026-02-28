北朝鮮が朝鮮労働党第9回大会を前に、平壌・和盛（ファソン）地区で進めてきた「4段階1万世帯住宅」建設の完工を国家的成果として大々的に宣伝する一方、その裏で過酷な工事環境により、多数の建設労働者が体調を崩し、倒れる事態が相次いでいたことが分かった。複数のデイリーNK内部情報筋が明らかにした。北朝鮮当局は、党大会の日程に合わせる形で、極寒の冬季にも工事を中断せず続行。外壁を薄膜と防水シートで覆い、内部を加