大阪・ミナミの中心地にある「道頓堀 屋台村 祭」が、2026年2月13日に豪州の人気朝番組『Sunrise』の生中継を受けました。同施設は2024年10月23日のオープン以降、インバウンドだけでなく地元来街者にも選ばれるフードホールとして認知を広げています。さらに2026年2月6日には新店2店舗も加わり、道頓堀の夜を楽しむ選択肢が一段と厚くなりました！ 道頓堀屋台村祭「Sunrise生中継・新店2店舗注目トピック」