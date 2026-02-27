大阪・ミナミの中心地にある「道頓堀 屋台村 祭」が、2026年2月13日に豪州の人気朝番組『Sunrise』の生中継を受けました。

同施設は2024年10月23日のオープン以降、インバウンドだけでなく地元来街者にも選ばれるフードホールとして認知を広げています。

さらに2026年2月6日には新店2店舗も加わり、道頓堀の夜を楽しむ選択肢が一段と厚くなりました！

道頓堀屋台村祭「Sunrise生中継・新店2店舗注目トピック」

オープン日：2024年10月23日場所：大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7営業時間：16:00〜23:30定休日：年中無休入場料：無料提供メニュー料金：400円〜3,800円（税込）アクセス：地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩5分

「道頓堀 屋台村 祭」は、道頓堀川沿いに広がる屋台コンセプトのフードホールです。

道頓堀らしいネオンと川辺の景色に、提灯装飾と食のライブ感を重ねた空間設計が特徴です。

現在は8店舗が並び、定番屋台メニューから創作系まで一度に回れる構成になっています。

Sunrise生中継と新店2店舗が示す道頓堀屋台村祭の現在地

生中継日：2026年2月13日新店オープン日：2026年2月6日新規オープン数：2店舗施設内店舗数：8店舗

『Sunrise』の中継テーマは「道頓堀の夜景×屋台グルメを世界へ」で、施設の景観と食体験がオーストラリア全土へ発信されました。

海外向けに作り込んだ演出ではなく、地元客も日常的に使う空気感が評価された点が今回の大きなポイントです。

作られていない人気が口コミで広がった事例です。

2月6日に加わった「まつり寿司」は、屋台スタイル一辺倒ではない落ち着いたカウンター形式で本格寿司を提供中。

目の前の特設ステージでは週末に伝統芸イベントが行われ、食事と文化体験を同じ導線で楽しめる構成です。

もう1店舗の「TEBA TACO」は、本場アメリカ出身スタッフが手がける本格タコスを展開しています。

スパイスの効いた肉、ピクルスオニオン、チーズ、ソースの重なりで、道頓堀ではまだ珍しいストリートフード体験を作っています！

寿司とタコスを同じ施設で選べるため、同行者ごとに好みが違う夜でも店選びを短時間でまとめやすくなります。

選択肢の幅そのものが回遊性を高める設計です。

道頓堀川を望むテラス席は、食事の後に景色を眺める時間まで含めて満足度を作るポジションです。

400円の軽食から3,800円帯まで価格レンジがあるため、短時間の立ち寄りとしっかり夕食の両方に対応しやすくなっています。

アクセスはなんば駅から徒歩5分で、観光動線にも仕事帰りの一軒目にも組み込みやすい距離感です☆

道頓堀で「いまの大阪らしさ」を味わいたいなら、景色・屋台・多国籍な食の混ざり方まで体験できる一軒です。

写真映えだけで終わらず、食べ比べと回遊そのものが思い出になる設計に仕上がっています。

地元の日常と観光の高揚感が同居する夜をつくる、道頓堀の新定番候補です。

【道頓堀の夜景と屋台グルメを一度に満喫！

道頓堀屋台村祭「Sunrise生中継・新店2店舗注目トピック」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 道頓堀 屋台村 祭の営業時間は何時ですか？

営業時間は16:00〜23:30です。

Q. 入場料とメニュー価格帯を教えてください。

入場料は無料で、提供メニュー料金は400円〜3,800円（税込）です。

Q. 最寄り駅からのアクセスはどうなっていますか？

地下鉄御堂筋線「なんば駅」から徒歩5分です。

