スペースワン株式会社は2026年2月27日、同社の「カイロス（KAIROS）」ロケット3号機の新たな打ち上げ予定日時を発表しました。カイロス3号機の新たな打ち上げ予定日時は、2026年3月1日（日）11時00分00秒です。打ち上げ時間帯は11時00分00秒〜11時20分00秒、打ち上げ予備期間は2026年3月2日〜2026年3月25日となります。ペイロードは以下の5機の衛星で、高度約500kmの太陽同期軌道に投入される予定です（TATARA-1Rは約70kgの超小型