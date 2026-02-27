福岡市は、東京で確認されたはしか（麻しん）患者の市内での行動歴を発表しました。周囲に感染させる可能性がある時期に、不特定多数の人と接触した可能性があるとしています。40代の男性は発熱、発疹、せき、鼻汁、結膜充血などの症状が出て、はしかと確認されました。ワクチンの接種歴は不明で、海外渡航歴はないということです。男性は羽田と福岡を往復する飛行機を利用していました。■2月20日（金）午前10時発→午後0時5分着